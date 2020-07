Wees maar blij met de TBS mogelijkheid.

Gedragsgestoorden mag je niet opsluiten omdat ze gedragsgestoord zijn,

alleen gevangenisstraf voor gepleegde en bewezen feiten.

En dat is in 90% van de gevallen minder dan 6 jaar, staan ze weer op straat, gaan weer fout, weer een paar jaar zitten etc etc etc etc etc etc etc.

Met TBS kun je dit soort types voor eeuwig van de straat houden, of 20 jaar in geval van gekke Henkie hierboven.

Dat het systeem wat aanpassingen behoeft zal zeker zo zijn, afschaffen is nogal dom zonder doodstraf, radbraken, zweepslagen en algeheel geselen van dit soort types in het openbaar.