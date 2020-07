:

Mark my words, er gaan geen extra sterf gevallen en IC opnames komen. Je zou even op moeten zoeken hoeveel testen ze hebben gedaan en hoeveel daarvan positief zijn getest op corona. Iedere week stijgen de test aantallen, dus ga je ook meer corona positieven zien. de Ratio van test over positief is kleiner en gelijk aan 1%. Dit was tijdens het hoogte punt eerder dit jaar groter dan 2%. Daarnaast zijn de false-positives resultaten enorm. dit geeft dus een vertekend beeld, maar die hadden we ook tijdens het hoogte punt eerder dit jaar. Dus okay. Als je met een nieuws artikel aan komt, weet dan ook waarom dit nieuwsartikel is geschreven. iedereen moet in de pas blijven lopen tot aan de vaccinatie. Iedereen moet de angst voelen, want dan ben je beter te sturen. De tijd dat we nieuwsartikelen 1 op 1 konden vertrouwen ligt helaas ver achter ons. Dus tip voor jou, houd er rekening mee dat nieuws heden ten dage "opinie maken" is. Ze willen je graag iets laten geloven, om vervolgens hierop te kunnen acteren. Zo werkt het helaas!