De boordhelikopter van zr. ms. Groningen is gisteren 20u30 Nederlandse tijd in zee gestort. Daarbij zijn twee van de vier bemanningsleden om het leven gekomen. De NH90 was onderweg van een kustwachtpatrouille naar Curacao. 12,5 kilometer uit de kust stortte het toestel in zee. De twee omgekomen marinevliegers zijn Christine Martens (34) en Erwin Warnies (33), laat Defensie weten, Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer noemt het ongeval in een ingelaste persconferentie (video) een "heftige schok voor iedereen" en het Defensie Helikopter Commando is "diep getroffen." Een duikteam van Defensie is onderweg om de zwarte doos van de NH90 op te duiken, een Italiaanse heli die bekend als 'vliegende Fyra' wegens overmatige roestvorming, en waar veel over te doen geweest is rond de aanschaf en ingebruikname. Nederland heeft er een stuk of 20, het neergestorte toestel is vermoedelijk de N-324. Voor vlieger Martens en tactisch coördinator Warnies is een condoleanceregister geopend. RIP.