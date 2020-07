3)'Ja?'

'Juffrouw, mag ik nog even naar de wc?'

Geïrriteerd maakt de leidster een gebaar naar de deur, en zette een plaat op met een constant pulserende diepe bromtoon, de 4 tot 8 Hertz binaureal theta hersengolffrequentie, die tot een diepe trance toestand zou moeten gaan leiden.Elan besefte langzaam aan dat hij was terechtgekomen in een regressie-reïncarnatie-cursus.

Nou ja, het kan geen kwaad, bovendien was het gratis en heerlijk koel hierbinnen, dacht hij.

De cursusleidster nam weer het woord: “Om jullie te helpen om de juiste ademhaling, de diepe middenrifademhaling te bereiken, is het misschien beter als we samenwerken in een buddy-systeem. Dus ieder met zijn buurvrouw of buurman, ” daarbij kijkend naar Elan, die de enige man in het zaaltje was.

Elan wierp een tersluikse blik op het dikke meisje naast hem.

De veganistische Tante Sidonia met de pinnige ogen, zei ook nog: “Jullie kunnen eventueel strakzittende kleding of schoeisel losmaken, en dan is het de bedoeling dat jij achter je buddy gaat staan of zitten, en haar helpt om bewust te worden van haar ademhaling, en eventueel druk uit te oefenen.”

Het meisje naast hem keek hem verwachtingsvol aan. Ze had haar grijze trui uitgedaan, tevens haar witte sneakers met spekzolen, ze zat in een wit hemdje, haar bovenarmen onthulden ternauwernood haar ongeschoren oksels.

Elan deed braaf zijn cowboyboots uit, en zag toen dat hij een enorm gat in zijn sok had, bij zijn grote teen. Snel trok hij zijn werkmanssokken ook uit.

Zijn voeten waren bedekt met zwarte pluisjes van de goedkope sokken, hij poetste snel zo goed en kwaad het kon iets ervan weg.

Daarna schuifelde hij met een zijwaartse kreeftgang achter de rug van het gezette meisje en probeerde haar te omarmen, maar ze was te omvangrijk, haar totale buikomtrek was dubbel die van Elan's armomtrek. Halfslachtig rustte hij zijn handen ergens op één van haar vetrolletjes en moedigde haar een beetje aan. Haar haar rook naar een portie fish and chips, hij kreeg er zelfs trek van.

De oefening werd nu uitgebreid, en nu moest Elan onder handen worden genomen.

Hij lag in volle lengte op het zwartgrijze yoga matje. De lerares nam hem als oefenvoorbeeld voor de rest van de klas.

Alle dames hadden zich omgedraaid op hun matjes, en de instructrice zei:

'In ons lichaam komen de trauma's uit een vorig leven naar voren als een soort spanning, een onverklaarbare pijn. Het is de bedoeling dat je daarvan leert, zodat je karma op die manier opgelost wordt, en je uiteindelijk een stat van Verlichting bereikt.

Maar dat kan soms vele levens duren. Elk leven is een les, en als je die les niet goed begrijpt moet je je karma net zo lang met je meedragen totdat je het oplost.

Begrijpend knikten de mensen in het zaaltje. Zo duidelijk als wat.

Zij ging over de rug van Elan rug met haar magere knokenhanden , en zei toen plotseling:'Ik voel hier een knoop. Hier zit een spanning, een enorme pijn.'

'Dat klopt, hè, ' aan Elan gericht, die lichtjes aan het indutten was, onder alle vrouwelijke aandacht.

Zover hij wist zat zijn pijn eigenlijk overal, maar hij was blij dat iemand het nu eens duidelijk kon identificeren .

Waarschijnlijk was hij daar in een vorig leven gebrandmerkt, toen hij een slaaf in Babylonië was, of van de steiger gevallen bij het bouwen van de kathedraal van Chartres.

In werkelijkheid was het nog het litteken , opgelopen tijdens een bizar ongeluk in de tropische zomer van het jaar 1976, toen de koeien in de wei dagelijks vers drinkwater moesten krijgen. Dat werd gebracht via een watertank die op een kar stond en geleidelijk via een tuinslang gevuld werd.

Toen hij de kar wilde aanhaken aan de tractor, en hij de trekhaak wilde optillen, verschoof het evenwicht van de watertank naar achter, en de watertank rolde naar achter, en viel eraf, waardoor de aanhangkar eerst recht omhoog steigerde, en daarna net zo hard weer terugviel, en waarbij Elan keihard in zijn rug geraakt werd door de trekhaak.

Zijn moeder had hem toen verwend met ijs en limonade, en op zijn gekneusde rug had ze zakken met bevroren bloemkool gelegd en een bevroren stuk spek, wat heel handig tevens ook de avondmaaltijd werd die dag, toen het eenmaal toch ontdooid was.

Ja, hij kwam uit een nuchtere en praktische familie, waarbij nooit gehuild werd. Ja, slechts één keer barstte zijn vader in huilen uit, wat hij destijds niet begreep, maar heel veel later des te beter.

De instructrice was klaar met haar uitleg.

Ze gaf de buddy's op om nu bij elkaar te gaan voelen, op intuïtieve wijze, waar er een oud zeer was uit een vorig leven, wat zich manifesteerde als een blokkade in het lichaam.

Zijn buddy buurmeisje, nam de taak van de instructrice over, en ze legde haar mollige hand nu met iets meer overtuiging op zijn onderrug en begon zachtjes te strijken, eerst aarzelend en licht met haar vingertoppen, daarna met de palm van haar hand, waarbij ze pompende bewegingen maakte, alsof ze een drenkeling aan het reanimeren was.

Daar haar korte armen en haar plompe lichaam kon ze een beetje moeizaam de gehele rug van Elan bestrijken, de reikwijdte van haar armen was te klein.

Dus ze ging schrijlings op Elan zitten.

Elan bezweek bijna onder haar niet geringe gewicht.

“Voel je al wat?”

“Ja, het begint behoorlijk te tintelen, ” bracht hij er met een puffend geluid uit, omdat zij hem langzaam aan het pletten was met haar Rubenistische vrouwenlichaam.

Hij voelde een beginnende erectie opkomen onder haar warme dijen, die zijn lenden in een houdgreep hielden, en haar enorme plompe achterwerk dat zijn heupen met volle kracht op de yogamat drukte..

Nu was het de beurt aan Elan om het mollige meisje letterlijk onder handen te nemen.

Gewillig, legde zij zich neer, vloeibaar als een zeehond op het strand, met dezelfde hondstrouwe ogen naar hem opkijkend, toen hij begon met zachtjes haar rug te masseren.

Het voelde aan als een te strak opgeblazen luchtbed.

Hij moest wat zeggen, om haar in een tranceachtige staat te krijgen, waarbij zij contact kon maken met haar vorige levens.

Dus Elan begon op een geruststellende en hypnotiserende toon te prevelen:.

“Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast. Vanavond, toont het leven zijn ware gezicht.

Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door.

En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor.

Je hoeft niks meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact.

En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door.

Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Iedereen kijkt maar niemand zegt wat hij denkt...”

Elan had per ongeluk een gevoelige snaar geraakt, en zij brak plotseling als een baby in een onbedaarlijk huilen uit.

Het was besmettelijk. ook elders in het zaaltje braken vrouwen plotseling in snikken uit, sommige krijsten en sloegen wild om zich heen, zaten te shaken op hun matje.

Elan was in een lichte paniek. Hij wilde haar troosten, en klopte gedurig op haar brede rug, alsof het een trillend hondje was , die bang is voor het onweer.