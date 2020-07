De NOS Divibokaal, de situatie in Turkije, haar eigen carrière in de media, persvrijheid, haar afkeer van hoofddoeksolidariteit, een vrije rol en de vrijheid van meningsuiting, openlijke zorgen over de cancel culture en zelfs een paar prachtige veren in onze roze reedt: het was een geweldige avond met de charmante, chaotische en scherpe Fidan Ekiz. Hopelijk komt ze nog eens terug, als je 't ons vraagt en we denken dat ze 't zelf ook wel zou willen. Kijk het fijne kroeggesprek hierboven (terug) maar pas op: je zou zomaar de NPO weer eens aan kunnen gaan zetten als ze straks met de eveneens sympathieke Renze Klamer het oude DWDD-slot gaat vullen met wat nieuws. Zit je d'r wat nuchterder in? Voor de waterdrinkers lazen we in nrc hebben we een tip dat de nieuwe roman van grachtengordelhater Pieter Waterdrinker 'een knietje in het kruis van de welgestelde elite' is. En anders is er altijd nog bijzonder dierennieuws, filmtrailers & klassieke autoberichten, na de breek. Of check Glamorama & Niet Doodchecken op NieuwNieuws. U draait, wij vragen!

Podcast Audio: De Chipsnootjesbiercast is ook te vinden op Spotify, in Soundcloud en bij Apple Podcasts



KAARSJE: We vernamen via de panelen dat reaguurster LuckyGirl (veel te jong) is overleden. Namens all @ GS, gecondoleerd en sterkte aan echtgenoot LuckyGuy. Laten we draaien, deze Ierse muziek voor bij whiskey, afscheid en de vrijdagavond.

Zentgraaff (vzmh) versus Van Rossem - KIES MAAR