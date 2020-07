Dat het slachtoffer geen blanke huidskleur had zou alleen maar relevant zijn als de dader wel blank was. Dan was dit incident minimaal een week nationaal nieuws geweest en had er een 2e Kamer debat over gekomen.

Nu zal dit nieuwsbericht het laatste zijn dat je over dit incident hoort.

Vergelijk het met dat bericht in de VS een aantal dagen geleden waar een autobestuurder een BLM activist aangereden had. Eerst overal in het nieuws, totdat bekend werd dat de dader donker van huidskleur was. En toen.... krekels...