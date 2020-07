Maar toch hè, als ZE Ghislaine echt dood wilden, waarom werd ze dan niet in New Hampshire verzelfmoord voordat de FBI haar oppakte? Toch lijkt dezelfde gevangenis waar Jeffrey 13 redenen waarom in de muren beitelde ditmaal geen risico's te nemen. "Federal officials were so worried Jeffrey Epstein’s longtime confidant Ghislaine Maxwell might take her own life after her arrest that they took away her clothes and bedsheets and made her wear paper attire while in custody, an official familiar with the matter told The Associated Press. The Justice Department has added extra security precautions and placed federal officials outside the Bureau of Prisons in charge of ensuring there is adequate protection for Maxwell. That’s to help prevent other inmates from harming her and to stop her from harming herself, the official said." Over de hele linie interessant natuurlijk. Jeff had z'n beddengoed nog wel en dat heeft het volgens de foto's toch tenminste doen lijken op zelfmoord.

"Federal Officials"

Echt even kijken hoor: "Filthy Rich" op Netflix