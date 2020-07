In de vrije trainingen zijn de zilverpijlen zwartzoevers van Mercedes het snelste gebleken en de vraag is of dat komt omdat ze de beste coureurs hebben, of het meest gewiekste stuursysteem: het Double Axis Steering-foefje van de Duitse renstal is door Red Bull aan de FIA-stewards voorgelegd, en goedgekeurd. Als je op dat linkje klikt, kun je lezen dat dezelfde gronden voor goedkeuring óók grond voor afkeuring hadden kunnen zijn, maar ja: de FIA en nee zeggen tegen Mercedes, dat is geen optie. De spelregels zijn wel alvast aangepast voor 2021: dan is het “toe in”-truukje voor sneller bochtenwerk en betere bandenwarmte niet meer toegestaan. Het is de vraag of Red Bull (en de rest) een dubbelassig stuursysteem paraat hebben voor hun eigen wagens, of dat Mercedes in dit verkorte seizoen in z’n eentje gedoogd mag valsspelen.

Je kan het een slimme innovatie noemen, maar als je concurrentie pas *in* het eerste raceweekend formeel kan vragen of een systeem dat maanden geleden is geïntroduceerd eigenlijk wel is toegestaan, dan kweek je toch een technische ongelijkwaardigheid. Nou ja, wie weet blijkt je stuur uittrekken en terugduwen een handeling die goed werkt tijdens vrij rijden en kwalificatie, maar die tijdens een echte race alleen maar hinderlijk in de weg zit. VER was in de derde vrije training vanmorgen na HAM & BOT de snelste coureur zonder sneaky stuurwiel, maar we durven de Toto-gok wel aan dat Hamilton morgen op pole start in de Oostenrijkse race die de afgelopen twee jaar door Verstappen werd gewonnen. Op dit moment wordt het bepaald maar het is wel schijtvervelend dat de FIA zich nog voor het seizoen écht begint al weer zo in de race gemengd heeft.

QUALI:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Verstappen

4. Norris

5. Albon

