De testdagen van het nieuwe seizoen in de Formule 1 zijn in volle gang en terwijl de Italiaanse brulbroeken van Ferrari verstoppertje spelen achter een berg tranen en Max de rondes aaneen rijgt om eens niet kansloos te zijn in de eerste races van het seizoen, heeft Mercedes tijdens het werk in de fabriek een bizar trucje uit de hoge hoed getoverd. Op de testbeelden is te zien dat Lewis Hamilton bij het opkomen van de rechte stukken het stuur naar zich toe trekt en bij het naderen van de bochten weer van zich af duwt. Daarmee verandert hij de breedte van de wielbasis: smaller op de rechte stukken voor meer toe en snelheid, breder in de bochten voor meer grip. Of het zo'n revolutie is als de dubbele diffuser waarmee Brawn F1 in 2009 kampioen werd moeten we nog maar zien en we hebben eigenlijk geen idee of het legaal is, want op zeker dat Red Bull en Ferrari gaan janken bij de FIA. De Toyota Prius van Ome Mosterd heeft trouwens ook een stuur.

UPDATE: Reactie F1 hier