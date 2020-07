Het draait volgens de woordvoerders en MSM om twee issues, hoe slecht zwarte mensen het vroeger hadden en hoe slecht ze het nu hebben. Volgens de eigen uitleg wordt het nu door vooroordelen over vroeger veroorzaakt. Hoe kan de situatie van nu dan beter worden door vroeger nog meer te blijven benadrukken? Dan blijf je bij de ene groep slachtoffer- en minderwaardigsheid gevoelens en bij de andere groep schuld- en superioriteitsgevoelens stimuleren. Tegen iedereen die onderscheid maakt zeg je dat er inderdaad wezenlijk verschil is op basis van iemands afkomst. Polarisatie is dan zowel middel, doel als gevolg. Als je zo absoluut redeneert dat de ene groep de andere groep nooit zal kunnen begrijpen, waarom zou dat over 50 jaar dan anders zijn, dan pleit je toch gewoon voor algehele segregatie? Dat twee groepen nooit gelijkwaardig zullen kunnen samenleven? Wat als iedereen vanaf morgen collectief geheugenverlies zou hebben, dan zou "institutioneel racisme" niet meer kunnen bestaan toch? Dan zouden de enige verschillen die over zouden blijven te maken kunnen hebben met eventuele culturele verschillen die tot persoonlijke voorkeuren kunnen leiden voor het ene of andere beroep, of niet, in ieder geval zal alles dan eerlijk en natuurlijk verlopen. Kunnen we die situatie dan niet het beste zo dicht mogelijk benaderen? Niet vergeten, maar erkennen zonder blijvende zware aantijgingen en schuldvragen over 6 generaties geleden enkel gebaseerd op afkomst? Dan zijn we er toch al, het is toch niet zo alsof iemand het verleden vandaag nog ontkent?



Tegen degenen die echt vooroordelen hebben zeggen ze nu alleen maar dat ze nog gelijker hebben dan ze hadden durven dromen, maar dat ze net moeten doen of dat niet zo is. Je vraagt iemand tegelijk verschillen te respecteren en te negeren, je kunt niet het gaspedaal en de rem tegelijk intrappen en dan verwachten dat je hard vooruit gaat.



Hoe gekwetst iemand is, kan fysiek onmogelijk als objectief criterium gebruikt worden. Simpelweg omdat er altijd iemand met een tegengesteld gevoel gevonden kan worden. Je zult dan een lijst moeten opstellen welk onderwerp welk type persoon met welke kenmerken "voorrang" krijgt. Het is kolder dit als objectieve niet discussieerbare waarheid en oplossing te presenteren, het is per definitie een subjectieve en gemankeerde keuze. Die altijd averechts zal werken, we dragen iedereen nu meerdere malen per dag op elkaar als anders en dader en slachtoffer te zien. Het gaat verder dan polariseren, het is als uitgangspunt nemen dat er nooit te overbruggen verschillen zijn. De suggestie dat dit een eenvoudige en eerlijke oplossing is, is niet te volgen, langs welke lijnen meet je dan iemands schuld/slachtoffer/begrip? Als je een Chinese oma hebt krijg je 2 slachtoffer punten en als je en zwarte vader hebt 10? Wat is blank of westers? Wat als je een Russische moeder hebt? Gaat het om westerse afkomst of gaan we echt je huidige huidskleur meten? Maakt het nog uit in waar je voorouders daadwerkelijk vroeger woonden op het moment dat overheden/landen goede/foute dingen deden? Ben je slecht zodra je een beetje blank bloed hebt, of ben je juist slachtoffer zodra je een beetje zwart bloed hebt? Moet je linkerhand excuses maken aan je rechterhand als je gemende ouders hebt?