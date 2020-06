Wat in de wereld al decennia lang gaande is en ook steeds meer in Nederland is het totalitarisme van de elite. Die elite trekt zich niets aan van staatsgezag en maakt dankbaar gebruik (lees misbruik) van een enerzijds geglobaliseerde wereld en anderzijds verdeelde staten die daar geen grip meer op hebben. Filantropen bepalen het moraal van zogenaamde vrijheid met maar één doel, dat hun bedrijven misbruik kunnen maken van die vrijheid en het kapitaal richting hun kleine club kan blijven vloeien. De elite is niet links, niet rechts, niet progressief niet conservatief maar slechts uitermate zelfzuchtig en inhalig. Het wordt tijd dat politici links en rechts in gaan zien dat het volk misbruikt wordt door deze elite en elkaar op gaan zoeken. De elite is gebaat bij verdeeldheid tussen de partijen zodat hun economische wereldmodel onder de radar steeds verder uitgerold kan worden. Mensenrechten organisaties en goededoelenorganisaties worden ook ge- en misbruikt door deze kleine club. Europese landen moeten weer hun eigen koers gaan varen en de hypergeglobaliseerde wereld loslaten. Het is klaar met corporatisme. Iedereen links en rechts is daarbij gebaat. Vraag is of we dit ook samen in willen zien!