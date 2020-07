Op naar het nog verder infantiliseren van de politiek. (Wat begon met de Jip en Janneke taal)

Wie de televee aanzet, mocht men dat nog doen, wordt al decennia overspoeld met vrouwen met kinderstemmetjes, de te hoge 'ik ben geen gevaar dus geenf geen kritiek'-intonatie, waarbij ook de letter 'n' op het einde van het woord niet meer wordt uitgesproke..

Discussies? Niet mogelijk.

Empathie? Een vereiste, voor alle 7 miljard + aardbewoners moet je evenveeel begrip hebben.

Kritiek? Heey, ze praten niet voor niets als een kleuterjuf met dat hoge piepstemmetje. Dus Not Done, begrip komt van 1 kant, kritiek moeten we niet willen in de kringgesprekjes.

Mannen op tv; alleen als ze geen papadag hebben, mannen die praten over mannen; "Ik zag wat papa's bijeen". WTF.

Papa's, kleuterjuffen en 16-jarigen wiens stem pas echt telt, want 'de toekomst' , dus van groot belang, dat er verder geen kennis in zit is niet relevant.

Emoties! Die tellen!

Vooral die van de grootste jankbuilen.