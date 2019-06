De commissie Remkes deed een paar maanden terug een paar prima suggesties voor democratische vernieuwing. Zo suggereerden ze dat tijdens hun onderzoek het raadgevend referendum nog niet afgeschaft moest worden (helaas, daar trok Kille Kajsa zich niks van aan). Ze stelden een constitutioneel hof voor om de Senaat te vervangen bij het beoordelen van Grondwetswijzigingen (gaat ze niks mee doen) en ze opperden de invoering van een correctief bindend referendum om burgers directe betrokkenheid te geven bij grote onderwerpen. Maar daar horen we NOOIT meer wat van, want stel je voor dat je de burger laat stemmen over de EU, migratie of een klimaatakkoord - dan is het snel gedaan met deugdrammende eurofiele gidslandwaanzin en dat kan niet de bedoeling zijn. Maar om toch een beetje shine te kunnen pakken, heeft hare adellijke jonkvrouwe Kajsa "Democratie is niet vanzelfsprekend" Ollongren een paar doekjes voor het bloeden geopperd, zodat ze toch kan doen alsof ze "onderhoud" pleegt aan onze democratie. De drie belangrijkste plannen van de Zweedse ijskoningin op een rij, met stijlloze duiding:

1. Meer ruimte voor individuele Kamerleden

OK, dit is in de basis een goed idee. Het wordt natuurlijk nergens genoemd in de plannen, maar fractiediscipline is fnuikend voor een eerlijk democratisch debat. Je hoeft oppositiekamerlid Kees Verhoeven (die heel erg tegen de Sleepwet was) maar te vergelijken met coalitiekamerlid Kees Verhoeven (die plotseling warm pleitbezorger van de Sleepwet is) om te weten dat het systeem verrot is. Ollongren wil voorkeursstemmen belangrijker maken voor de lijstvolgorde. Voordeel: Kamerleden komen met een sterker mandaat binnen, en zullen zich misschien veiliger voelen om tegen de fractie in te gaan omdat ze weten dat ze veel individuele kiezers achter zich hebben. Nadeel: Kamerleden kunnen nog meer geneigd raken om persoonlijke campagnes te voeren, waarbij het algemeen belang ondersneeuwt onder hun eigen belang, met in ultieme vorm een kort Kamerlidmaatschap dat dankzij de persoonlijke profilering snel verruild kan worden voor een dikbetaalde positie in het bedrijfsleven of een lucratieve baantjesmolenfunctie. Maar in het algemeen: meer directe invloed van kiezers op Kamerleden is een goed voorstel.

2. Het wordt iets makkelijker om de Grondwet te wijzigen

In de Tweede Kamer is een tweederde meerderheid nodig om de Grondwet te wijzigen, maar de helft plus één is in de Senaat genoeg om dat weer te blokkeren. Ollongren wil de invloed van de Eerste Kamer beperken door de tweede lezing van zo'n wijziging door Eerste en Tweede Kamer samen te laten beoordelen: een stemming van 225 mensen verkleint de invloed van de senatoren. Deze "vernieuwing" is marginaal, aangezien de commissie Remkes liever zou zien dat Grondwetskwesties niet door de Senaat, maar door een Constitutioneel Hof worden gedaan. En die aanbeveling gaat Ollongren niet overnemen. Bedenk tenslotte dat D'66 het lidmaatschap van de EU in de Grondwet wil verankeren en 1 + 1 = 2: Ollongrens eliteclubje is aan het voorsorteren op een Grondwetswijziging in eigen belang. Maar hee, wij waren al langer cynisch over Kajsa.

3. Nieuwe verkiezing van de Eerste Kamer

De Senaat moet op een andere manier gekozen gaan worden, en de termijn wordt van vier naar zes jaar opgerekt. Is goed voor 'rust en stabiliteit', denkt Ollongren. Maar de aanbeveling van de Commissie Remkes was juist om dit niet te doen, omdat een coalitie kan vallen terwijl hun senatoren nog jarenlang door kunnen beslissen over wetgeving. Het verlegt macht juist meer naar de Senaat, niet minder. Bovendien: hoe is deze 'vernieuwing' (die al bestond tussen 1922 en 1983, en kennelijk met een reden is afgeschaft) relevant voor de burgers in deze democratie?

TL;DR: de beste suggesties van Remkes blijven onaangeroerd of worden met kudtsmoesjes terzijde geschoven. Ollongren heeft namens Rutte III een beetje gewikt, gewogen en genegeerd, en vervolgens een goeie PR-strategie bedacht om tóch de indruk te wekken dat er iets "vernieuwd" wordt aan een democratie waar we desalniettemin steeds minder over te zeggen hebben als burgers en kiezers. Want de elite duldt geen proletenmeningen meer. Vrijdag komt er een klimaatakkoord en dat moet door de kiezerskeeltjes gepropt worden, capiche? Waarom denk je dat ze ineens weer beginnen over 'stemrecht voor 16-jarigen'. Jongmensen met onvolgroeide breinen die de hele dag de Goede Leer uit gepolitiseerde schoolboekjes krijgen opgediend zijn goed voor de EU en het klimaatbeleid. De enige vernieuwing zal uiteindelijk in het voordeel van de macht uitvallen. Het lukt ze kennelijk simpelweg niet meer om buiten hun eigen bubbel te kijken.