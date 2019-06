Vraag aan Google: What age is a child's brain fully developed?

antwoord: The rational part of a teen's brain isn't fully developed and won't be until age 25 or so.

Tot aan de 2e wereldoorlog was stemrecht in de meeste Westerse landen 21. Maar omdat kinderen in een oorlog al op hun 18e naar het front "mogen" en daar andere kinderen doodschieten, was het argument dat 18 jarigen dan ook maar stemrecht moesten krijgen.