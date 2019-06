Ik wil trouwens ook excuses van Jan Pronk dat destijds in 1975 per se Suriname de onafhankelijkheid in geduwd moest worden. Dankzij hem is Suriname nu een shithole failed state, met jaren dictatuur en incompetente populistische politiek tot gevolg. Dankzij hem zit nu de halve bevolking van Suriname in NL, waar zij het verschrikkelijke rasisme van uitkeringen, betaalbare of "gratis" scholing en de (onbenutte) mogelijkheden tot zelfstandig ondernemerschap en talloze vrij uit te oefenen beroepen moeten doorstaan.

Dankzij hem leven Surinamers die zijn achtergebleven (qua lokatie dan) in diepe armoe, terwijl Frans Guyana, ondanks haar eigen mankementen, het een stuk beter heeft: hoogste BNP per capita in Zuid-Amerika, zelfs ruimtevaart, en ook (bio)diverser dan Su, 14% van de bevolking is blank\bleek\wit.

Dankzij hem zitten we nu niet alleen aan de voordelen van roti en kleurrijke festivals, maar ook net wat hogere misdaad- en uitkeringscijfers, en vooral een minderheid- van een minderheidsgroep van beroepsklagers en parasitaire types. Die het levensbloed onder je nagels vandaan zuigen en op jouw kosten leven, terwijl ze orakelen over hoe "jouw" voorouders hun voorouders zouden hebben uitgebuit.

Maar nee, Jan Pronk wast zijn handen in onschuld. Feiten over de staat van Suriname en NL als geval hiervan doen er immers niet toe, alleen de deugende emotie.