Ik snap nog steeds niet waarom dit strafbaar is. Ik zou ook graag minder Marokkanen, Turken, andere Afrikaanse landen en Oost Europese landen willen zien.

20% in Nederland is al geen Nederlander. Een groot aandeel daarvan voelt zich geen Nederlander. En voelt zich dan ook niet geroepen aan onze regels en normen en waarden te houden.

Waarmee ze onze rechtstaat ondermijnen.

Ondertussen zien we criminaliteit toenemen. Steekpartijen, seksueel geweld, racisme, overvallen, drugshandel, wapenhandel. Etc. En doet de politiek er als aan om dit te vervullen.

Misdaden worden onder gerapporteerd. Of aangiftes worden niet aangenomen. Er wordt geknoeid met statistieken. Allemaal om te verbloemen dat de multiculturele samenleving een grote kostenpost heeft qua sociale kosten en belasting op samenleving.

Volgens vele onderzoeken hiernaar verliest een samenleving zijn cohesie als dit 30% bereikt.

We zien de gevolgen hiervan al bij 20%.

Merkel en Macron hebben beide jaren geleden verklaard dat multiculturalisme gefaald heeft. Echter nu negeren ze het. Waarom?

Willen ze de Nederlandse identiteit vernietigen, zodat we druk bezig zijn met elkaar te bevechten zodat de EU verder zijn gang kan gaan om onze soevereiniteit te slopen?

Is dit omdat de EU ook graag Afrika er bij wil hebben zoals guy verhofstadt heeft aangeven en er dus ook open grenzen komen met Afrika.. Waardoor de huidige migratie maar een druppel is. Wat mij een slecht idee lijkt omdat we de stammen cultuur naar Europa halen. En ook alle conflicten. Zoals nu te zien is in Europa zoals laatst nog in Dijon en eigenlijk dagelijks in Zweden met meer bomaanslagen dan Irak.

Of is het omdat de natuurlijke klimaatverandering Afrika onbewoonbaar gaat maken en dit een doctrine is om ons dat te doen accepteren. Door ons slavernij in de schoenen te schuiven, onze economische voorspoed en klimaatverandering . Ons een schuld gevoel aan praten zodat wij straks zeggen. Kom maar binnen. Met dezelfde gevolgen als boven benoemd.

Ik zie veel tegenstrijdige zaken gebeuren en ben daardoor het vertrouwen in het politiek geheel kwijt. Ze klampen vast aan idealisme in plaats van realiteit, met desastreuze gevolgen.

Ik kan niet meer zeggen dat ik trots ben op Nederland. Misschien nog wel op de Nederlanders. Maar niet ons land, niet het beleid, al zeker niet het gedrocht van de EU die alleen multinationals en het grote geld dient. En dus lak heeft aan de belangen van de burger...