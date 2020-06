Dus we hadden vroeger een keiharde munt en konden van 1 inkomen rondkomen.

Volgens economen moesten we meegaan omdat we te klein waren om economisch gezien te overleven.

We zijn nu 20 jaar verder. 2 modale inkomens zijn al bijna niet meer genoeg om de schuldenlast te dragen. De schulden die iedereen in wordt gejaagd als ze zo gek zijn een modaal huis te willen met een tuintje en een auto.

Een gemiddelde auto kost 3 ton. Dat is ca. 6,6 ton in de oude guldens.

Een gemiddelde auto kost nieuw 30.000. Dat is ongeveer 66.000 guldens.

De salarissen die voor de euro op 3000 lagen werden 1500 en zijn nu wel wat gestegen maar door de jarenlange 0 lijnen en crisis na crisis nooit gestegen tot 2,2 + inflatie dus ongeveer 3500+ per maand.

Iedereen voelt die maandelijkse schuld en als er dan een corona om de hoek komt kijken en velen van ons niet meer zeker zijn van hun baan dan is een logisch gevolg dat mensen besluiten geld achter de hand te houden voor een eventueel ontslag of een andere financiële tegenvaller.

Ik begin al niet eens meer over hoe rijk Nederland had kunnen zijn als je simpelweg berekent hoeveel miljard we naar het buitenland hebben weggepist.

En hoeveel we hier aan de import uitkeringen kwijt zijn naast het dagelijkse kleine leed zoals berovingen mishandelingen en andere ellende. We worden geleidt door idioten, dat is de enige conclusie die ik eraan kan verbinden.