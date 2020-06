Dit is al het tweede filmpje dat we deze week van Hans Teeuwen toegestuurd krijgen, via de Underground Mailroad. Je zou bijna denken dat dit een tijd is waarin humor noodzakelijk is. Een beetje bespiegeling en satire, tegen de woke waanzin van beeldenstorm en cancel culture. Begin van de week leek Hans nog wat verward, maar vandaag heeft de woordkunstenaar zijn ritme teruggevonden. (Morgenavond is ie weer in lockdown, trouwens. Vanaf vijf over tien is hij thuis te bezichtigen.)