Fawlty Towers has fallen in the Woke Culture Wars

Het hotel van Basil Fawlty is gekraakt door de Inclusitie, en complete afleveringen worden uit het gastenboek gescheurd. De episode met misschien wel de beroemdste zin uit de Britse comedygeschiedenis - “Don’t Mention The War“ - is verwijderd van een BBC-streamingdienst omdat er “racistische grappen” in zouden zitten. John Cleese zwaaide nog wel met de zwarte vlag, maar het mocht niet baten: alweer een slag verloren van de censuurdrift van de kwetsmarxisten en hun linkse collaborateurs. And he was just trying to cheer you up, you stupid Krauts!

Little Britain van de buis, Nigel Farage ontslagen bij "open" debatzender LBC omdat hij BLM met de Taliban vergeleek (terecht, die houden immers ook niet van standbeelden en geschiedenis - red.), Hollywood dat zichzelf overtreft in kokette kitsch en een oude trans-sketch van Arjan Ederveen op mysterieuze gronden van YouTube verdwenen. De linkse inclusitie raast echt hard met de gure censuurwind nu, in dit tempo is dit topic volgende week door de geschiedenis ingehaald, en uitgewist.

In eigen land heeft Deugerik Ebbinge de zelf-geselende roe overgenomen van Erik van Muiswinkel. Die dikke plofkop maakt na jarenlange onzichtbaarheid één succesvolle serie en denkt meteen de nieuwe hoofdpiet van het Linkse Deugsignaalkorps te zijn: voordat iemand anders zich er over kan beklagen, betreurt Ebbinge oude sketches van zijn kleinkunstclubje De Vliegende Panters, en sluit zich daarmee ook bij Antifa en de rassenruiers van BLM aan. “Les 1 van willen deugen: Huichel en wees laf”, misschien dat QEDiederik dat standbeeld uit zijn eigen geschiedenis als eerste omvertrekt. Het is namelijk veel te pijnlijk... waar:

"Racisme"

"Homofobie"

"Slutshaming"

"Witte superioriteit"

"Freek de Jonge"

Deugen en lafheid in twee alinea's

All Humour Is Critical