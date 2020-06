Live linkse poep op de RTL4.... 4 mensen met "nxxx" uit de "bxxxx" community (anders wordt ik gebanned) aan tafel bij Beau om hun gal te spuwen over Nederland.

Journalistiek? Opinie?

Normaal is bij het eerste dat je kijkt naar feiten (Hi Jeffrey, wie was je vader ook alweer? Oh, was je familienaam niet van slavenhandelaren?) maar nu niet, is niet meer belangrijk

Bij het tweede, dat je meerdere groepen aan het woord laat... Hebben we die hier? Oh ja, we hebben hier ook een blanke "nxxxx" Peter kom er maar in....

Erg reëel allemaal...... Maar ondertussen krijgen door dit beeld mijn kinderen het idee dat ze fout zijn, net zo fout als het programma van 20:30 op NPO2 over 40-45, waarin NSB-ers besproken worden.

Mijn kinderen vragen ze zichzelf af of ze ook een soort van NSB zijn, alleen maar omdat ze blank geboren zijn....