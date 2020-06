De Kick Out Zwarte Piet-club bestaat uit loepzuivere race baiters, en ze hebben “onze” allerzwakste plek gevonden: erfzonde in combinatie met huidskleur.

Waarom is het voor velen zo moeilijk om te zien, met alle info, uitspraken, dreigementen en tactieken die we kennen, dat die harde kern van woke BLM-activisten eng, gevaarlijk en simpelweg racistisch zijn? Is dat omdat ze zo goed met dubbele tong kunnen spreken, afhankelijk van voor welk publiek ze staan? Het zijn ordinaire hooligans, die poeslief in NPO-camera’s glimlachen en daarmee het hele Mediapark, alle kranten en blaadjes, de volledige cultuursector en alles op politiek links op de knieën dwingen. Maar iedereen die níet buigt voor intimidatie, is een racist en kan ‘s nachts kennelijk bezoek verwachten:

Dennis Schouten van PowNed, die beleefd doch kritisch een paar noodzakelijke vragen stelde in een PRIMA filmpje over de BLM-demo in Den Haag, kreeg deze week in de nacht een knokploeg bij z’n woning om hem into submission te dreigen. En het lukt nog ook.

Je ziet iedereen zwichten en smelten, de ruggegraatjes lopen ze dun door de broek. Dat knielen, fysiek of retorisch, is echt niet uit goedheid, maar uit pure onversneden lafheid. De meeste mensen knielen, omdat ze over het hoofd gezien willen worden. ‘Richt je pijlen alsjeblieft op iemand anders, niet op mij, ik geef wel gewoon meteen toe dat ik een racist ben omdat ik wit ben’. En dat werkt, al is het nóóit genoeg: zijn opzichtig opportunistische halve draai over Zwarte Piet leverde Mark Rutte voornamelijk hoon op vanuit de anti-piet-gemeenschap. Want de kindervriend moet helemáál dood, dood, dood.

Maar GeenStijl, is er dan helemaal geen racisme of arbeidsdiscriminatie en zijn er dan geen pijnlijke confrontaties in dit land tussen bevolkingsgroepen? Jawel. Zeker wel. Helaas wel. Van blank naar zwart. Zwart naar blank. Lichtgetint naar zwart, zwart naar lichtgetint, en van iedereen tegen de gelen. Gaat ook nooit helemaal opgelost worden, want mensen zijn 1. Primaire, eenkennige wezens en 2. Kutzakken, allemaal, ongeacht wat die trut van een Rutger Bregwaan ook predikt. Maar dat neemt niet weg dat KOZP en kornuiten, deze absolute fringe van het spectrum, waartoe ook BIJ1 behoort, hun huidskleur inzetten om slachtofferschap tot machtsmiddel te smeden, daarin bijgestaan door krakers, AFA en intersectionele woke millennials (wie nu nog niet weet wat dat betekent, is echt retarded - oh sorry, een ableist slur!).

Samen komen ze tot een giftige cocktail van two faced intimidatie: schattig in de krant tijdens interviews, intimiderend op het krat tijdens demo's. En die domme deugblankies happen nog ook - tamelijk massaal, als je de zondvloed aan "inspiratiesessies", steunbetuigingen en onwetende support vanuit de NPO, MSM, D'66, GroenLinks en uit alle doodgesubsidieerde cultuurkolonieën zou moeten geloven.

Die moet je dus niet geloven, want kunt gewoon met eigen ogen zien hoe opzichtig “we” voor het karretje van die opgestookte rassenquatsch worden gespannen. *Zij* beweren dat blanken onderdrukkers zijn, met erfzonde want slaven en koloniën, en hoppa, daar gaat het hele continent, zo op de knietjes. Het zijn *juist* onschuldige blanken die zich laten dopen in het gifbad van de identiteitspolitiek en het woke activism, smekend om vergeving voor zonden die ze nooit begaan hebben, bij mensen die ze nog nooit iets misdaan hebben, en die hun vriendelijk acterende clownsgezicht op televisie net zo makkelijk laten omslaan in een agressieve, verongelijkte haatbek, zodra ze zich in eigen kring onbespied wanen.

Denk je dat échte racisten ooit op de knieën zouden gaan en hun schuld zouden erkennen? Niemand die knielt voor KOZP, BLM of hoe al die postmoderne kwetsmarxisten ook mogen heten, heeft iets misdaan. Ze worden op basis van hun huidskleur over één kam geschoren met alle blanken in het heden én de geschiedenis, en tot het absolute schuim der aarde verklaard. Iedereen die daar zonder verzet in meegaat, sterkt KOZP & Co in hun verknipte wereldbeeld, steunt hun onredelijke “gelijk” en beloont hun racisme op basis van huidskleur.

Maar alle media die bij elke tweet van Thierry of tirade van Trump (terecht!) gaan zoeken naar Russen, fascisme of fake news, slaan nu zelf ELEMENTAIRE vragen gewoon over, omdat het zo veel makkelijker is om meteen op de knieën te gaan. “Helder”, mompelt dat kortpittige schaap Margriet na een totaal incoherent kutsmoesje van openlijke geweldsdreiger Akwasi. “Vier witte agenten”, OK Teletekst, met je aperte nepnieuws. “Mensen van kleur of met een “moeilijke” naam ervaren iedere dag racisme. Ook in Nederland”, liegt Rob Jetten. Gadverdámme man - en ondertussen nemen de openlijke dreigementen alleen maar toe.

Er wordt uitgegaan van per definitie een racistisch motief bij de dood van George Floyd, en dat komt natuurlijk mede door Trump, voordat het überhaupt juridisch is aangetoond. Alsof de daad ook zónder rassenmotief niet verwerpelijk genoeg is. Alsof er íemand met enige relevantie, van welke kleur of afkomst dan ook, is geweest die deze woest en machteloos makende doodslag heeft toegejuicht. Alsof alle blanke mensen, internationaal, op de knieën moeten omdat één klootzak met dezelfde zondige huidskleur als een soort icoon van de blanke superioriteit moet worden gezien, waar we onszelf op commando allemaal van moeten verschonen. Smekend, knielend, en luidkeels zwijgend.

Ondertussen mag je geen woord mompelen over hoeveel black on black violence er in de VS is, worden er nul vragen opgeworpen of het wel helemaal logisch is om de Amerikaanse maatschappelijke blauwdrukken over Europese landen te leggen, of je afvragen of die blauwdrukken überhaupt wel op de juiste wijze gelezen worden, en wat die BLMKOZPANTIFA eigenlijk precies denken te bereiken, of te willen bouwen, als we ze allemaal maar achteloos en klakkeloos gelijk geven.

Nee joh. Niks daarvan. Als een journalist THUIS OP INTIMIDERENDE WIJZE BELAAGD WORDT, lezen we op dat aartslaffe AD.nl dat "De jonge Powned-reporter erom bekend staat dat hij nog wel eens flink het bloed onder ieders nagels vandaan kan halen." Oh ja nee, dán zal het wel aan hem liggen. Maar nergens in het bericht durven die kruiperige Chrisklompjes van vleesgeworden divibokaal Hans Nijenhuis te benoemen wíe er voor Dennis' deur stonden, laat staan dat ze zich uitspreken tegen deze walgelijke intimidatie van de vrije pers. Dat doen ze alleen als Trump CNN "fake news" noemt. Dan durven ze wel.

Het echte racisme is dat zwarten niet als gelijken behandeld worden op het moment dat ze met geweld dreigen, intimidatie toepassen en volstrekt onredelijke, niet gesubstantieerde claims neerleggen. Want als je vraagt of ze misschien evetjes niet met 14.000 mensen op de Dam willen gaan staan tijdens een pandemie, gaan die wilde beesten misschien wel winkels plunderen in de Kalverstraat. Zó wordt er naar ze gekeken. Dát is het racisme van de bukkers en hun Heilige Sint Halsema. Dat ze het niet aandurven om geweldsdreigementen te beantwoorden zoals het hoort: met massale collectieve verwerping. Dat ze geen kritische vragen durven stellen over wélk institutioneel racisme dan precies in onze wetten zit (antwoord: is er niet, zit er niet, bestaat niet).

Dat ze bij klachten over “politiegeweld” joviaal alle ruimte bieden aan één kant van het verhaal, dat ophef over “etnisch profileren” niet kritisch gepareerd worden met misdaadstatistieken, en dat er nooit iemand hardop vraagt of een regressieve religie in bepaalde lichtgekleurde culturen, of het overschot aan eenoudergezinnen in andere donkergepigmenteerde gemeenschappen misschien méde voor een slechte start van een jong leven in een veeleisende, vrije maatschappij zorgen. Dát is het racisme, van de lage verwachtingen: "Die zwartjes zijn helemaal niet bestand tegen zulke eisen", sterker nog: deze spelregels van debat en samenleving zijn hartstikke blank, en dus óók racisme. En koloniaal bovendien.

Door dat allemaal níet te vragen, bewijs je dat je neerkijkt op mensen van kleur. En door iedereen die wél die vragen stelt, of zich niet laat intimideren door hooligans meteen voor “racist” uit te maken, bewijs je hoe laf je bent. Gefeliciteerd met je Divibokaal, knielend Nederland op Mediapark en in de plenaire zaal. Het zijn maar lullige spiegeltjes en kraaltjes, maar wat héb je ze verdiend zeg. Maar ondertussen wordt vrijheid tot slaaf gemaakt van gekwetste gevoelens. Bedankt, hoor.

Tot hier gekomen en instemmend geknikt?

Bedenk je dan dat het in dit deuglinkse media- en cultuurklimaat steeds moeilijker wordt om je bek open te trekken tegen intimidatie en activisme. Spread the risk. Word Erelid van, of doneer aan GeenStijl. Opdat we nooit hoeven te knielen, voor wie dan ook.

Of denk je dat het hier ophoudt? Guess a-fucking-gain

Hoe het eindigt? Lord of the Flies.