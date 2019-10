Weet u nog. Jenny Douwes maakte ooit een Facebook-filmpje (in het Frysk) over een KOZP-demonstratie tijdens de Sinterklaas Intocht in Dokkum. Samenvatting/vertaling: Douwes vond discussie prima, maar NIET tijdens de Intocht in bijzijn van de kindertjes. Douwes werd later veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens opruiing.

Andere tijden, terug naar de onze. Bovenstaand filmpje staat recent op Facebook. Journalist, activist en hinderlijk filmer bij wat voor demo dan ook Kevin P. Roberson spreekt Mitchell Esajas en de veroordeelde agentenmepper Jerry Afriyie van KOZP aan op hun gedrag en hun omgang met 'witte mensen' die hij bakra en tatta's noemt. (Zeg maar het N-woord, maar dan voor blanken.) Roberson roept op tot het platleggen van Sinterklaas-intochten. Roberson roept op tot het omver duwen van dranghekken. Roberson vindt Esajas en Afriyie eigenlijk maar lui, en Femke Halsema een racist.

Die Kevin P. Roberson is trouwens sowieso een rare snuiter. Is ooit op zijn hoofd gevallen in een kerk. En daarna is het nooit meer goed gekomen met de kleine Amerikaans-Nederlandse Kevin. Uitstekend doopceel over het Duo Penotti Syndroom van Roberson bij Keesje Maduraatje.

Nou OM en Politie. Veel succes met de manhunt op Kevin P. Roberson. En neem een setje DNA Afname spullen mee, en een dwangbuis ofzo.

Update: @Politie is bekend met de video, dank ons wel.

