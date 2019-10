De voor geweld tegen een agent veroordeelde KOZP-voorman Jerry Afriyie en kompanen (foto) bedreigen Haagse ondernemers omdat zij 'Vriend van Sinterklaas' zijn. Dat blijkt uit een email-bericht dat in handen is van GeenStijl. In de email worden Haagse ondernemers zoals De Bijenkorf, Rabobank, BMW, Kinderopvang 2 Samen, Keane Glazenwassers en Maison Kelder etc gedreigd met "speciale aandacht" als zij zich "vrienden van Sinterklaas" blijven noemen danwel nog langer op de website van sinterklaasindenhaag.nl figureren.



Bij eerdere acties van terroristenclub KOZP in ondermeer Rotterdam en Gouda braken hevige rellen uit tijdens het kinderfeest, waarbij ook mensen gewond raakten en aanhoudingen werden verricht. In Dokkum bleven deze KOZP-rellen uit, omdat de KOZP-terroristen werden tegengehouden op de snelweg door Friezen die geen zin in rellen in hun mooie stadje hadden.

Onbekend is hoe de gemeente Den Haag gaat reageren op deze bedreiging aan het adres van hardwerkende ondernemers nu de populaire strongman Richard de Mos van Groep De Mos / Hart voor Den Haag is uitgeschakeld. En hoe interim-burgemeester Johan Remkes de roemruchte ADO-achterban in toom gaat houden als KOZP-terroristen een kinderfeest in Den Haag komen verstoren, daar kunnen we slechts naar gissen.

Wellicht kan Defensie ingeschakeld worden en de binnenstad afgegrendeld worden voor KOZP-terroristen. Dat werkte immers met die trekkermensen ook prima.

De dreigmail van KOZP

De Haagse bedrijven die bedreigd worden