Dat onze NOS, waar toch zo'n 250 hoogopgeleide waarschijnlijk roomwitte voormalig gereformeerde klaagstudietypes de dag doorbrengen, er week in week uit, jaar in jaar uit, in slaagt om uit al het nieuws in de wereld precies het meest irrelevante uit te pikken en dat dan onder elkaar zet, één constante stroom van 'aanklachten', zodat zelfs de grootste idioot na 2 dagen dagen ongeveer doorheeft wat het thema is - witte onderdrukking, neokolonialisme, blabla - is knap, echt knap.

Maar dat er op die hele redactie nou nooit eens iemand is, eentje maar, een vrijzwevende intelligentie, die gewoon eens een balletje opgooit for diversity's sake en zegt; jongens, rustig nou even, hoho, misschien ook even een berichtje over die 25 onderlinge zwarte doden in Chicago in de laatste 24 uur, is dat niet wat?

Maar nee hoor.

Het lijkt de ouwe Sowjet Unie wel: het land uitgesmokkelde vage zwart-wit foto's van totaal lege schappen en ingevallen wangetjes, aangevroten paardenlijken, en daaroverheen gemonteerd juichende berichten over recordoogsten afgewisseld met strak paraderende pelotons hoge laarzen. Met altijd een raket iop wielen n hun midden.