George Floyd werd door vier agenten vermoord. Eentje stond op de uitkijk, drie deden hun knie op hem en Derek Chauvin plaatste bijna negen minuten zijn knie in de nek van George. De beelden zijn duidelijk, wat die agenten in hemelsnaam dachten helaas niet.

Links ziet u J Alexander Kueng, een geadopteerde Afrikaanse Amerikaan, hij was op zijn derde stagedag. Zijn achternaam is Chinees of Koreaans. De middelste, Thomas Lane, was op zijn vierde stagedag. Beiden zaten samen met field training officer Derek Chauvin op George. De rechter Tou Thao, een Aziaat, raakte George niet aan en stelde zelfs voor een hobble device te gebruiken.

Veel Amerikaanse agenten klussen bij om een normaal inkomen te halen. Zo ook Derek Chauvin, hij deed dat met George Floyd. Slachtoffer en dader waren collega's, ze hebben zelfs samen diensten gedraaid bij een nachtclub. Ze kenden elkaar. Derek Chauvin is (nog eventjes) getrouwd met een vluchtelinge uit Laos die een missverkiezing won.

De zorgvuldige frame “blanke agent vermoord zwarte man”, werd zonder verdere context gebracht. Omdat de hoofddader blank is, en meestal alleen werd afgebeeld, ontstaat het vooroordeel dat deze moord racistisch ingegeven was. Het ontstak een diepe veenbrand in de maatschappij. Rellen en plunderingen met als dieptepunt de dood van een 77 jarige zwarte agent met 38 dienstjaren.

We maken eerst een karikatuur van de moord op George Floyd, en gaan vervolgens daartegen protesteren. Tegen een gecultiveerd incident, vanwege een structureel probleem.

Agenten hebben het idee dat zo lang je kunt zeggen dat je geen lucht krijgt, je blijkbaar lucht langs je stembanden ademt en dus overdrijft. Met zijn knie drukte Derek de halsslagader van George Floyd dicht. Daarmee ontstaat zuurstoftekort in het brein. Je ziet 'm slaperig worden voor hij sterft. Wisten de agenten welk risico hij met deze veelgebruikte methode nam?

Had Derek de dood als doel, of het risico daarop aanvaard? De mate van opzet bepaalt in een rechtssysteem welk delict het is. Een verwijtbaar ongeluk levert dood door schuld, een goed opgezet plan maakt het moord. Derek werd eerst voor moord in de derde categorie vervolgd, inmiddels de tweede. De drie andere agenten voor medeplichtigheid, dankzij volksgericht.

De agenten die 75 jarige man omver duwde (die een helm terug wilde geven) verklaarde eerst dat de man gevallen was. Hij struikelt na een paar stappen, maar is daarvoor geduwd. Tientallen agenten stappen langs hem heen terwijl er bloed uit zijn schedel loopt. Het is een militair die eerste hulp verleent. De agenten werden pas vervolgd nadat de beelden uitlekten.

Het is pijnlijk om te zien hoe vervolging een speelbal wordt van publiciteit en volkswoede. De onafhankelijke positie van het OM binnen de trias politica wankelt. De omerta onder politiediensten, samen met anonieme ordetroepen faciliteren dat. Het OM wordt gedwongen direct en publiekelijk beslissingen te nemen, wat de ruimte voor onderzoek beperkt. De problematiek is complex.

Binnen onze multiculturele samenleving is ooit onderzoek gedaan naar vreemdelingenhaat. De meeste wrevel bleek tussen Turken & Marokkanen te zitten. Een stageregisseur die werd ingeschakeld om minderheden aan een stage te helpen, kwam erachter dat zelfs bedrijven in eigendom van minderheden niet zaten te wachten op pubers uit hun eigen etnische groep.

Binnen de Surinaamse gemeenschap is het bleken van de huid een taboe. Men gebruikt chemicaliën om blanker te worden, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het is een inkijkje dat binnen de regenboog aan huidskleuren blijkbaar is opgedeeld in sociale kasten en dat daar een rangorde in is aangebracht met een sociale ladder die beklommen moet worden.

Onder blanken is de gebronsde huid dankzij carcinogene UV-straling een statussymbool. Tunnelvisie op de oude witte of oranje man laat je de opbouw naar spanningen tussen Hutti's & Tutsi's of Serven & moslims missen. Tijdens de covid-lockdown werden Afrikanen door de Chinese overheid volledig vergruisd, alsof het magere heinen waren die het virus persoonlijk kwamen brengen.

Tijdens de antiracisme demonstratie moesten blanke betogers achteraan staan, en de meest gepigmenteerde vooraan. Waarom moet het beeld naar buiten dat alleen zwarten protesteren?! Waarom is het beeld dat iedereen protesteert tegen discriminatie ongewenst? De NOS bepaalt ook al op afkomst en huidskleur wie er in beeld mag.

GroenLinks twitterde landelijk over de demonstratie op de Dam: “ga je ook”. Femke Halsema liep ertussenin, besloot eenzijdig niet te handhaven, deelde die beslissing mee aan Ferd Grapperhaus en probeerde daarna dat appje te verheffen tot ruggespraak. Een burgemeester hoort de orde en volksgezondheid te bewaken, maar kiest samen met haar partij voor een politiek evenement.

Mark Rutte zegt ingebakken racisme niet met nieuwe wetten te willen aanpakken, maar liever in het openbaar zijn visie te verkondigen. “Normeringen uitspreken” Nou, dan mag hij beginnen bij zijn eigen discriminerende belastingdienst. Okay, er worden een paar topambtenaren vervolgd, maar slachtoffers wachten nog steeds op (de rest van) hun geld en leesbaar dossier.

Racisme eist geen blanke huidskleur, iedereen kan het, velen doen het.