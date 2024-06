Het lijkt wel alsof Amerikaanse voorverkiezingen niet toekomstgericht zijn. De vraag is niet wie de komende vijf jaar de beste kandidaat is, maar welke kandidaat de beste naamsbekendheid en een legertje blinde volgelingen heeft opgebouwd. Merkbeleving is belangrijker dan kwaliteit. We kennen allemaal Isaac Newton & Albert Einstein, alleen een klein detail, ze zijn een beetje dood.

Tegen die achtergrond was het Amerikaanse verkiezingsdebat eergisternacht een uiterst pijnlijke aangelegenheid. De paniek is uitgebroken binnen de Democratische partij, kan Biden nog de vijf maanden mee voordat er gestemd wordt!? De vraag of hij tot en met 20 januari 2029 kan regeren wordt niet meer gesteld. Trump gaat winnen, en daardoor raakt de Republikeinse partij in paniek .

Wij slapen zacht omdat anderen paraat staan geweld te gebruiken. We vergeten soms dat onze privileges eeuwenlang bevochten werden op diverse dictators en koningen. Ons rode potlood staat symbool voor hun bloed. We hebben een ereschuld om in hun nagedachtenis zorgvuldig te stemmen.

Lemming Giuliani werd geofferd voor 148 miljoen dollar en ging failliet. Steve Bannon moet van de Amerikaanse Hoge Raad direct vier maanden de cel in, maar Roger Stone loopt nog buiten. Dat is vreemd want hij heeft voor 2016 al een “Stop the Steal” campagne opgezet. Nog VOORDAT de verkiezingen van 2016 en 2020 plaatsvonden schreef hij al persberichten hoe er gefraudeerd was.

Deze desinformatie campagne, die in geen enkele rechtszaak onderbouwd werd en Fox driekwart miljard kostte, leidde tot een bestorming van het Capitol. Er vielen doden, agenten pleegden zelfmoord. De certificering van de presidentsverkiezing werd uren uitgesteld. Toch besloot de Amerikaanse Hoge Raad dat er geen obstructie was, en vernietigde de veroordeling van een rebeller.

Deze arresten zijn uitgesproken, soms zeggen rechters en raadsheren meer als ze zwijgen. De documentenzaak in Florida is voor onbepaalde tijd uitgesteld om hoorzittingen te houden over futiliteiten. Dat de Amerikaanse Hoge Raad haar beslissing rond de immuniteit van Trump maximaal uitstelt, en daarmee zijn strafrechtelijke vonnissen over de verkiezingen tilt, is ook een besluit.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in de luwte van al dit campagnegeweld ook nog een historische beslissing genomen en Chevrondoctrine opgeblazen. De interpretatie van wetgeving wordt niet meer gesouffleerd door vakinhoudelijke deskundigen van federale instanties. Hoe een wet uitpakt wordt weer een feestje van deskundigen die elkaar jarenlang in de rechtbank tegenspreken.

"Laat het aan de individuele staten" is hier weer een argument, ware het niet dat zulke verschillen binnen een single market onhoudbaar zijn. Concurrentie om bijvoorbeeld werkgelegenheid geeft staten een drijfveer om volksgezondheid via milieuvervuiling in te ruilen voor economische groei. Bedrijven gaan risico`s nemen, hoe lang kunnen ze de wet ombuigen, terwijl het bij de rechtbank ligt?

Totdat het Amerikaanse Congres en Senaat hele wetboeken herschreven hebben tot een onwerkbaar detailniveau, hebben de Verenigde Staten geen effectieve handhaving meer op voedselveiligheid, uitstootnormen, medicijnen en zo verder. Dit is een godsgeschenk voor de Amerikaanse zware en farmaceutische industrie. Vanwege het zomerreces & verkiezingen is een snelle oplossing uitgesloten.

Dit brengt Europa in een vreemde spagaat. Terwijl wij maximaal proberen te deugen met de “Green Deal” van Frans Timmermans, laten de reuzen in Amerika en Azië alle regels varen. We importeren vrolijk door uit deze landen, gedogen en financieren hun gebrekkige regelgeving met ons NIMBY-beleid. We maken daarmee onszelf totaal irrelevant, verslaafd aan import en geldcreatie.

Ollongren nam een wet aan dat onze overheid snel bezit kan nemen van onze fabrieken in tijden van oorlog. Dan snapt ons kabinet en parlement niet in welke mate we nu al van import afhankelijk zijn, en dat die afhankelijkheid dankzij bijvoorbeeld stikstofregelgeving en energietransitie oploopt. Wij slopen ons militair-industrieel complex in de illusie dat je tijdens oorlog of crisis wapens kunt kopen.

Amateurs praten over tactiek, generaals bestuderen logistiek.