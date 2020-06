Rules for thee, but not for me! Het is de lijfspreuk van Yasser.

Autorijden is vervuilend, maar Yasser laat (!) zich rijden in een dikke BMW.

Verharding werkt verdroging van de grond in de hand, maar Yasser bestraat elke vierkante centimeter van zijn tuin.

De luchtvaart is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2 uitstoot, maar Yasser cityhopt meerdere malen per jaar met Ryanair, Transavia of Whizz.