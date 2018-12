Zo is het met zeer veel goedbetaalde GL-ers en D66-ers. Bruine schoenen, duur pak an, open haard die ze stoken of met gehakte bomen of tot moes vermaalde pellets uit een ander land en dan CO2 extra de lucht inblazen en wat het ergste is ook nog een hoop foute fijnstof. Maar omdat ze zo goed belasting geld onder elkaar verdelen kunnen ze het gemakkelijk betalen. Want we weten nu dat GL, D66, VVD, CDA etc. allemaal kiezen voor een technologische oplossing van de milieu- en natuurproblemen en dat zoiets uiteindelijk alleen maar leidt tot meer mensen en meer problemen maar dat maakt de heersers, de elite niet uit want ze belasten de onderste laag en middelste laag met het ophoesten van the money. Zelf geen centje pijn dankzij de baantjescarrousselm, de fantastische overheids- semioverheids- en NGO banen in de sectoren waar ze domineren: rechtspraak (D66), Overheid (CDA, PvdA), NGOs (GL), Zorg (PvdA, CDA..), Onderwijs (....), Woningcorporaties (....), Energiemaatschappijen, Media (NPO...) enz. enz. Mileu en natuur onderwerpen zijn een verdienmodel geworden van de elite. Alleen als je goed kijkt zie je hoe scheef het is. maar Jesse cs zullen hun best doen om zsm dit allemaal weg te poetsen door snel te kiezen voor energielabel A, electrische auto (met soebsidie), disitale kunst open haard, etc. Helemaal zoals vroeger de schijnheilige clerus en hun aanhang op de eerste rij van de kerk die in het geniep zich totaal niet hielden aan de 10 geboden..