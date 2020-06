Kroegbazen. Horecamensen. Vakgenoten. Klandizie, clièntele en stamgasten. Het is haar verdomme WEER gelukt, om willekeur toe te passen in het voordeel van Femke Halsema, en de GroenLinkse ideologie waar zij voor staat. Femke Halsema past willekeur toe bij het betalen van haar eigen huur en liegt daarover tegen iedereen. Femke Halsema past willekeur toe als haar zoon met de wapens van z'n vader op inbrekerspad gaat. Femke Halsema past willekeur toe bij de regels voor dubbel huizenbezit binnen de gemeentegrenzen. Femke Halsema past willekeur toe bij de handhaving van het boerkaverbod. En Femke Halsema past willekeur toe bij de toepassing van de coronaregels.

Maandenlang heeft de horeca in heel Nederland de deuren gesloten moeten houden, of volgens hele strenge regels raamverkoop kunnen doen, en de klanten buiten moeten houden. En daar hebben we ons allemaal keurig aan gehouden, zelfs zonder of met hele lage inkomsten. Vanwege het algemeen belang. En omdat er gehandhaafd werd. Uitgerekend op de DAG dat de lockdown onder hele strenge, welhaast idiote eisen wat is verlicht en de kroegen en restaurants weer gedeeltelijk open mogen, past ze wéér willekeur toe door op een overvolle Dam zonder ambtsketting maar met een of andere gekleurde button tussen een veel te drukke demonstratie te gaan staan. 8000 mensen, volgens de politie, tegen de NOS. Misschien wel 10.000, bekent nu ook een woordvoerder van Halsema.

Halsema had op voorhand moeten waarschuwen dat demonstreren natuurlijk altijd mag, maar dat daarbij dezelfde strenge coronaregels gelden als voor ieder ander. Dat er een beperkt maximum aantal mensen op de Dam past. Ze had hekken neer kunnen zetten en vakken aan moeten wijzen, zoals bijvoorbeeld op de Nieuwmarkt is gedaan voor de terrassen. Ze had moeten oproepen om afstand te houden. En ze had moeten handhaven toen het te druk werd. Ze deed niets van dat, terwijl de hardwerkende horeca met lede ogen toe zag hoe duizenden en duizenden mensen deden waar ze zin in hadden, met de burgemeester in hun midden, en de regels uit het raam.

Weet je hoe we dat noemen? Discriminatie. Precies datgene waar Femke Halsema tegen zei te demonstreren. En nu is het weer één groot vingerwijzend slachtofferfestival vanuit Huize Halsema. De politie heeft het gedaan, terwijl die bij de NOS verklaren herhaaldelijk te hebben gewaarschuwd dat het veel drukker zou worden dan verwacht. De organisatie heeft het gedaan. Iedereen heeft het gedaan, behalve zijzelf of haar partij, die enorme propaganda maakte voor het Damprotest. Logisch dat de politiek, landelijk en lokaal, stevig over de zeik is. En horeca-ondernemers zijn óók woest (zie video boven).

Wederom toont Halsema zich geen burgermoeder van alle mensen, maar is ze door haar ideologische uitingen en de willekeur van haar beleid wéér zelf het onderwerp van discussie, in plaats van degene die boven de partijen behoort te staan. Daarmee doet ze het demonstratiedoel tekort, en daarmee naait ze de ondernemers die zich al die tijd aan de regels hielden. Bovendien is het een slag in het gezicht voor iedereen die al maanden in zorg leeft over corona, ziek is geweest, verlies heeft meegemaakt of al maanden niet naar oma kan in het verpleeghuis.

Deze vrouw is ongeschikt als burgemeester en niet omdat het een vrouw is - we horen de madammekes al weer morren - maar gewoon omdat deze vrouw niet geschikt is. Leefde Eberhard nog maar.

Enfin en allez. Wij hebben gezegd. Laten we een pint pakken. En nog eentje. We zijn weer open, en kennelijk zijn alle regels afgeschaft. Dus we mogen weer, en we zullen weer. En als we genoeg gedronken hebben, durven we misschien met onze bezopen branie wel wat wel lege verhuisdozen op te sturen naar Het Huis met de Kolommen te Amsterdam. Voordat het voorgoed verzuilt. PROOST!