Alweer een nieuwe topic. Dan ook maar hier plempen .

Vind dat de raad zou moeten besluiten dat vanwege haar functie in de driehoek Halsema zou moeten vertrekken. Wanneer zij toch anders beslist is het alsnog aan de grondig in onschuld handen wassende Grapperhaus om zijn eigen oordeel te vellen in het kader dat zij nog wel in een veiligheidsdriehoek kan of mag functioneren?

Ben wel benieuwd of over 2 weken blijkt of die Duitse professor viroloog gelijk heeft of niet: het zou volgens hem buiten veel minder verspreiden dan binnen in niet geventileerde ruimten. Hoop maar dat hij gelijk heeft, anders is het risico voor een nieuwe uitbraak wel heel groot.