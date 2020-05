Raarrr. Wij vragen ons al twee maanden lang af waarom het Algemeen Dagblad een kritisch stuk offline heeft gehaald over de weigering van het RIVM om cijfers over het aantal coronatesten van voor 9 maart te publiceren. En nu zegt Hans Nijenhuis tegen nota bene tegen Tim Hofman (volgende week te gast in het coronacafé dus we zeggen even niks lullig over zijn vriendin) opeens dat Jan Willem Navis het artikel nooit had mogen publiceren omdat het niet klopt. Dat is trouwens wel een beetje gek, want het RIVM heeft bij ons weten nog steeds geen cijfers over het aantal coronatesten van vóór 9 maart (zie pagina 19 van Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland) openbaar gemaakt.

Maar volgens Nijenhuis is Navis (die ondanks Nijenhuis' suggestie best wel een ervaren journalist is) een zwartpushende quoteverdraaier en is diens chef een prutser omdat hij het artikel zomaar heeft verwijderd zonder rectificatie. Maar waarom Hans Nijenhuis vervolgens twee maanden lang NIETS heeft gedaan om deze fout te herstellen, dat legt Hans Nijenhuis dan weer niet uit. Gelukkig weten wij dat. Hans Nijenhuis is namelijk een paarse broek die ongeveer net zoveel van waarachtige journalistiek houdt als Max Verstappen van heel erg langzaam rijden. Daarom praat Hans Nijenhuis ook over 'de strijd tegen nepnieuws' alsof hij je een tweedehands auto in de maag probeert te splitsen. En daarom hoopt Hans Nijenhuis ook dat iedereen vergeet wat voor ENGE MAN hij is.

Hele podcast

En, omdat het kan...

Hier nog een keer het weggecensureerde artikel