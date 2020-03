Volgens het RIVM worden er nu 5500 tests per dag afgenomen. Zuid Korea kreeg corona onder duim met gerichte isolatie door honderdduizenden tests uit te voeren. Ze hebben net twee miljoen testen aan Roemenië verkocht. www.romania-insider.com/coronavirus-r...

De RIVM zegt de WHO te volgen, de WHO zegt: Testen, testen testen. www.theguardian.com/world/video/2020/...

Het RIVM maakt allemaal mooie modellen. Op basis van positieve testen onder mensen die geen klachten hadden, hebben zij het beeld dat de meeste mensen een mild verloop van de ziekte hebben. Van 86 gezondheidsmedewerkers werden er enkele ernstig ziek. Dit is nog steeds een paar procent van de steekproef, terwijl iemand in de zorg meestal jong en fit is, want het is zonder corona al zwaar werk.

Jaap van Dissel blijft benadrukken dat er bij veel mensen een mild verloop van deze ziekte is. Volgens zijn eigen data uit de technische briefing scheelt dit maar een factor vijf met de gepubliceerde Wuhan data over de eerste 70 duizend gevallen. Dan kom je volgens de inschattingen van het RIVM met grafieken die ze zelf aan kamerleden lieten zien in de problemen. Ze verwachten maximaal 5 duizend IC bedden nodig te hebben, vier tot vijf keer het aanbod. Aangezien zij tot nu toe keer op keer te laag schatten, hou ik mijn hart vast.

We zien in Nederland een stijging van het aantal besmettingen. 15% van de geteste mensen bleek corona te hebben. Het doet je denken hoeveel gevallen ongetest zijn. Ook het aantal doden stijgt. Het aantal ziekenhuisopnames daalde, en daar ging Jaap van Dissel meerdere keren prat op. Alleen die daling is ook te verklaren dat artsen nog minder mensen inzenden, omdat die zorg er niet is, of omdat je nu niet in een ziekenhuis wilt zijn, omdat de kans op besmetting extreem is.

Dit is cherry picking. Stijging aantal gevallen is slecht nieuws, stijging aantal doden is slecht nieuws, dus gaan we het over de ziekenhuisopnames hebben.

Dat ze niet spreken over het aantal tests snap ik, het zijn er veel te weinig. Er zijn zes landen die het hebben weten in te dammen, die hebben getest alsof hun leven er vanaf hing. Helaas gaan we het in Nederland helemaal anders doen. Ons eigen wiel uitvinden. Ik hoop dat dit wiel rond is.