Even serieus nou. In het Brabantse Haarsteeg is een lief veulen opgebikt. De naam van het veulentje was Olav (zoals Olaf Stuger van de PVV, maar dan met een v in plaats van een f) en het was een veulentje van vlees en bloed. Nu is er alleen nog maar een voor poot been over (na de klik), en de rest is foetsie. We kunnen inmiddels wel stellen dat die Brabantse wolf een vuige dierenbeul is. Zestig schapen omgelegd en nu zogenaamd een minipaard verslonden, met huid en haar. Maar sinds wanneer vreet een wolf een compleet paard op. Met schedel en al. Wolvenmeneer Glenn Lelieveld callt bullshit: "Het is complete onzin om te zeggen dat dit door een wolf is gedaan." Maar als het geen wolf was. Wat was het dan wel? De werkgroep Hyena's in Nederland is niet bereikbaar voor commentaar. Kan Mieke nog veilig paardrijden in het bos? Of is het gewoon een kudde tijgers? En wat is de rol van het moederpaard? Wij zijn even Sharktopus vs. Whalewolf kijken, om een daderprofiel te schetsen.