We're gonna need a bigger fence om Brabant! Er is een soort Jaws op oorlogspad, maar dan niet in het water en het is ook geen haai maar een wolf. Die van projectclub 'Wolven in Nederland' streven heel nobel naar een 'conflictarm samenleven met de wolf' maar daar trekt dat dier zich natuurlijk geen ene zak van aan, die doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. In een week tijd zijn er in Braboland bijna zestig schaapies omgelegd door die knakker. De ZLTO heeft beelden online gekwakt van de meest recente moord - die watten van Omroep Brabant hebben de keiharde waarheid weer zitten blurren - maar hier is het gewoon wat het is. RIP schaap. Je was een vriendelijk beest.