We moeten de virologische literatuur er nog even op naslaan, maar het lijkt er verdomd veel op dat we na de aangifte van staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief te maken hebben met de zogenoemde 'tweede golf' in de toeslagenaffaire. Vandaag debatteert de Tweede Kamer de hele dag over de kwestie, dus gisteravond meldden RTL Nieuws en Trouw nog even fijntjes dat de Belastingdienst ambtenaren vorig jaar immuniteit heeft beloofd, laat de NOS zien dat de compensatie voor de slachtoffers hapert en lezen we bij Follow The Money dat de commissie-Donner bewust wegkeek bij de misstanden, en met name bij de vraag wie in het kabinet wat wanneer wist. Uiteraard is er ook nog een boze moetleescolumn van Pieter Klein en vragen wij ons af hoeveel ambtenaren door Yvonne Hofs van de Volkskrant voor de lunch zijn uitgenodigd, voordat ze een stuk schreef over hoe zielig het allemaal is voor de Belastingdienst. We beginnen met Renske Leijten (altijd sterk op dit dossier), dan Farid Azarkan (idem, zeggen wij zonder dubbele bodem), vervolgens kunt u de piepers jassen als Henk Nijboer (PvdA, Asscher) en Steven van Weyenberg (D66, Snel, Van Huffelen en Vijlbrief) hun eigen bewindspersonen uit de wind proberen te houden en daarna is het tijd voor de held van deze geschiedenis, de Omtzigtman. Chips, bier en nootjes dus op KNEVELARIJ24.