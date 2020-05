Allemaal even naar uw lokale kiosk voor een pakje clandestiene mentholsigaretten en de laatste editie van opinieblad Story. Want behalve belangwekkend nieuws over de criminele achterbuurt van Matthijs van Nieuwkerk, de zorgwekkende toestand van Nationale Smeerbeer Marco Borsato en het laatste nieuws over die gekke mevrouw in de kerkers van Huis ten Bosch is er ook HARD NIEUWS over de etnisch profilerende NOS-baas Marcel Gelauff, die heel graag allochtoontjes in zijn goedbedoelde racistenprogramma's heeft, maar zelf absoluut geen vreemde luchtjes in het villaportiek (WOZ: 751.000, energielabel G) wenst. Halen we de villawijk te Zeist van de heer Gelauff even door de Allochtonenmeter (van het CBS) dan blijkt de totale diversiteit nog ver weg te zijn.

QUOTE: Nader Story-onderzoek op satellietbeelden van Google Earth leert dat de linkerbuurman van Gelauff achter zijn vrijstaande huis een (bescheiden) zwembad heeft; hetzelfde geldt voor een overbuurman iets verderop. Meer schokkend Story-onderzoek + foto's van de puissante NOS-villa bij STORY.

DiviDossier Update: Lekkere NPO RANT in het vrij rechtse Elsevier & Keklik Yücel van vrij-links wil na de Bokaal nu ook van de Discriminisme DataBase AF. Wordt vervolgd.