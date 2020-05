1. Een ziek land waar manipulatie de democratie heeft vervangen.

Het klimaatcomplot is onderdeel van de SCHAAMTECULTUUR en dat wil ik graag nader toelichten. Het kan alleen begrepen worden in een grotere context en niet iedereen zal deze lange tekst willen lezen… Maar voor de diehards…

Het draait allemaal om wegkijkgedrag maar ook politieke correctheid en schaamtecultuur. Die laatste twee zijn de pilaren van de linkse kerk. Ze zijn het gevolg van manipulatie van het denken om het linkse gedachtegoed langdurig de boventoon te laten voeren. Alles wordt aangegrepen om de blanke Nederlander een slecht gevoel over zichzelf te geven. Het gevaar vandaag de dag zijn de nazi’s die in Duitsland, waar anders, weer in opkomst zijn. Je zou ook kunnen vragen: ‘Hoe gevaarlijk is de opgedrongen multiculturele samenleving met in haar kielzog aanslagen, moorden, verkrachtingen en criminaliteit?’ De politie in Nederland is ook racistisch en te weinig inclusief. Ze zijn moslimfoob. Geen woord over de redenen waarom de moslims steeds minder populair zijn onder bijvoorbeeld moeders en hun kinderen in zwembaden. Om dit aansturen van hoe we moeten denken gestalte te kunnen geven, wordt elk artikel gebruikt. Zo ook een topic over de politie op GeenStijl op 13 juli 2019.

In 2019 berichtte GeenStijl ook al over ja- en nee-knikkers in de NPO studio om kijkers te sturen in hun denken. Zodra linkse stokpaardjes werden aangeroerd, werd er uitbundig ja-geknikt: het standpunt was juist en een kijker diende dat te beseffen. Deze vorm van manipulatie komt uit de psychologie waar werd vastgesteld dat als iemand begint met krabben, anderen dat gedrag gaan volgen. Ook met geeuwen is iets dergelijks aan de hand, al geeuwen mensen vooral dan wanneer hen sympathieke mensen beginnen met geeuwen.

In Zweden hebben de socialisten al vele tientallen jaren de macht. Zweden is daarom ook het eerste land waar het politiek correcte denken is ingevoerd en de mensen gebukt gaan onder schaamte. Het middel om het zover te laten komen was en is manipulatie.

Het politieke brainwashen gebeurt heel subtiel. Met voorbeelden zal ik dit aantonen.

Omdat iedereen walgt van de gruwelen van IS, peinsde er nauwelijks iemand over om IS aanhangers weer toe te laten in Nederland. Langzaamaan kwamen de uitzonderingen. Allereerst kinderen. Dat de kinderen waar het om gaat gehersenspoeld zijn en eenmaal volwassen, voor enorme risico’s gaan zorgen, werd uit de berichtgeving weg gefilterd. Zachte heelmeesters in de VN en psychologen in Nederland vinden het inhumaan om kinderen en vrouwen achter te laten in Syrië en Irak. Door beelden te tonen van zieke en in armoede levende kinderen, worden de westerse zielen week gemaakt. IS wordt als slachtoffer getoond. Beelden van kinderen die mensen onthoofden, een wijsvinger in de lucht steken en met geweren rondlopen worden uiteraard niet getoond. Dat het werkt is duidelijk: inmiddels wordt er al een opvangcentrum voor IS kinderen ingericht.

Onderdeel van het brainwashen is de reeds genoemde en in heel Europa sterk opkomende schaamtecultuur. Je bent gewoon niet goed bezig als je je niet schaamt. Je behoort je te schamen over het slavernijverleden, ook al is dat honderden jaren geleden. Als je blank bent, heb je gewoon automatisch een slavernijverleden en dat dwingt schaamte af. Racisme/fascisme en discriminatie kunnen we alleen uitbannen door juichend in te stemmen met massa-immigratie. Als je inwoner bent van een rijk land, heb je EEN GROTE ECOLOGISCHE FOOTPRINT. Ook dat moet je tot schaamte dwingen. Zeker als je ook nog auto rijdt en al helemaal als je wel eens in een vliegtuig stapt. Je kunt dit oplossen door met de trein te gaan of een elektrische auto te kopen. Natuurlijk moet je van het gas af, een warmtepomp aanschaffen, zonnecellen op je dak plaatsen, stoppen met vlees eten en moet je doneren aan Greenpeace. Er zijn zelfs praatgroepen waarin je je schaamtegevoelens kunt uitspreken tussen lotgenoten. Schaamte ook over je volle vuilnisbak en als je kinderen neemt in een overvolle wereld. Het is beter om mensen uit andere, armere landen hierheen te laten komen dan dat wij ons ook nog eens voortplanten! Als je dat snapt, snap je ook waarom het zo verstandig is om IS aanhangers hierheen te halen EN DE BOERENBEDRIJVEN OM ZEEP TE HELPEN!



We behoren schaamte te voelen als anderen zich misdragen. Maar anders dan je wellicht denkt: zwembadterreur wordt veroorzaakt door meisjes in bikini. Niet door testosteronbommen zonder opvoeding en zonder respect voor vrouwen. Als blanke Nederlander behoor je inmiddels te weten dat de nieuwe Nederlanders een geheel eigen cultuur meebrengen die wij behoren te respecteren, anders ben je geen goede gastvrouw/gastheer. Aanpassen dus. In Noorwegen is er zelfs een minister die dit tot in het extreme doorvoert: hij zei dat we extra goed en aardig moesten zijn ten opzichte van moslims omdat er ooit een dag zou aanbreken waarop ze in de meerderheid zouden zijn. Hij hoopte dat ze onze goedheid zouden beantwoorden met de wederdienst geaccepteerd te worden, hoewel we dan tot een minderheidsgroepering behoren die zich van de islam moet bekeren of vertrekken.

Hier klinkt luider dan ooit de roep van ‘weg met ons en weg met onze cultuur.’

Het vreemde van de schaamtecultuur is dat alleen blanke westerlingen uit rijke landen die schaamte moeten voelen. Immigranten die zich schuldig maken aan terreur, verkrachting, diefstal of geweld zijn altijd vooral zelf ook slachtoffer. Het echte slachtoffer wordt ontmoedigd aangifte te doen omdat het de bevolkingsgroep waartoe de dader behoort, in kwaad daglicht stelt. Daarom wordt etniciteit ook zo min mogelijk vermeld, tenzij het om een blanke westerling gaat. Die kan dan meteen gebruikt worden om aan te tonen dat criminaliteit geen monopolie van immigranten is, hoewel de moeilijk te verkrijgen misdaadcijfers aantonen dat de criminaliteit onder migranten honderden keren groter is dan die onder de autochtone bevolking.



De schaamtecultuur zet minister Slob ertoe aan een radicaal-islamitische school waar de corruptie welig tiert, niet te sluiten. Voor de schone schijn wordt wel gevraagd aan het bestuur om af te treden. Het nieuwe bestuur zal zeker geleerd hebben van de fouten en zal voorkomen dat er in de toekomst ooit nog hen onwelgevallig nieuws naar buiten komt.

Aan het gezicht van Slob zie je dat hij weet dat hij zo slap is als een vaatdoek en er niets zal veranderen maar hij kan zich behoeder van de islam noemen en dat betekent dat hij ondanks alles, toch aan de goede kant staat.

Dat kun je niet zeggen van Baudet en Wilders. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 20 tot 25% van de kiezers maar behalve in Limburg, besturen ze nergens mee. 0 ministers, 0 Commissarissen van de Koning, 0 burgemeesters of wethouders. Nederlanders moeten zich schamen om op deze partijen te stemmen. Dat is voortdurend de boodschap. Wilders wordt zelfs politiek vervolgd. Voor Baudet is er straks een nieuwe aanpak bedacht. Het ontkennen van de klimaatverandering door toedoen van de mensen wordt als fakenews-verspreiding gezien en er zijn stemmen opgegaan bij GroenLinks om dat strafbaar te maken. Naast Wilders kan Baudet straks ook een goede advocaat gaan zoeken. Nee, niet Hiddema. Die wordt ook aangeklaagd.