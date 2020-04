Toen de coronacrisis uitbrak waren de politici banger dat de asielzoekers iets op zouden lopen dan de eigen bevolking. Dus konden ze er even niet in. Nu de IC-capaciteit weer toeneemt kan de poort weer wagenwijd open. Terwijl de Nederlanders nog gebonden worden aan allerlei beperkingen. Het personeel in zorghuizen of thuiszorg behoeft geen mondkappen, fatsoenlijk beschermmateriaal is er niet. De regering Rutte-Asscher had de verzorgingshuizen al wegbezuinigd en straks kan Rutte III vanwege leegstand ook het verplegend personeel van verpleeghuizen wegbezuinigen (personeelbestand is afhankelijk van het aantal bezette bedden). Zolang de asiel industrie maar in stand kan blijven. Want die industrie mag als één van de eerste takken van bedrijvigheid dus weer volledig los. Het eerste bericht dat ik vandaag las was over een geweldsdelict in woning. Eritreër vermoord zijn Eritrese vrouw in Oppenhuizen. Man is al ingerekend dus dat wordt even brommen (niet te lang want dan verliest de man misschien zijn status) en daarna weer lekker los op de Nederlandse samenleving. Wat een walgelijke zooi zit daar toch in Den Haag.