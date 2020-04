Pareltje uit de linktips. Chris van Eijk is met zijn Cirrus SR20 G2 vanaf Zestienhoven langs de Scheveningse kustlijn en over de bollenvelden rond Aalsmeer naar Schiphol gevlogen, alwaar de blauw-witte zwanen van KLM doodstil op de runways staan. Meer blauw op straat - dit was niet hoe we dat in gedachten hadden. Prachtige beelden, al die vogels op het thuisnest, maar wat is het tegelijk troosteloos om deze realiteit van een gekortwiekte economie onder ogen te zien. De binnenbeelden van een verlaten Schiphol hadden we al gezien, op de buitenbanen van de nationale luchthaven is het niet veel beter. Wel prachtig camerawerk - en hoe vaak krijg je nou de kans om zo laag langs een van Europa's drukste luchthavens te scheren?