Dat is in wezen wat het klimafaat behelst. Alles ligt plat.



Het is heel wel mogelijk dat dit virus is gecreëerd door de klimafatisten in een Chinees lab dat niet dodelijker is dan de influenza maar wel paniek zaait. Paniek zaaien doet het met als, in hun ogen, positief gevolg dat de economie plat ligt dus geen CO2(g) uitstoot.



Dat wat nu gebeurt, is niet normaal en heeft niets met dit virus te maken. Er is wat anders aan de hand. Dat is steeds meer mijn overtuiging hetgeen niet in de MSM te vinden is.

Wel zijn er gelukkig andere websites en natuurlijk God: Jensen.