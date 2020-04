Omdat het een nieuw virus is, enorm besmettelijk en dus in veel kortere periode dan een normaal griepseizoen zich kan verspreiden én bij ontwikkeling en progressie van de ziekte covid19 in veel gevallen ziekenhuisopname nodig is met IC en daar is de capaciteit niet voor. En als je zorginfrastructuur in elkaar dondert terwijl het virus blijft rondwaren en je dus ook een toenemend aantal patiënten en sterfgevallen krijgt dan ontwricht je de maatschappij evenzeer, en bijna zeker nog meer. Nou ja, wat er dan gebeurt heb je in Wuhan en Lombardije kunnen zien. Daar hebben ze het laten gebeuren.

Ik was ook niet voor een lockdown, na 13 maart. Het leek me al te weinig, te laat. Ik dacht toen: laat maar rondgaan virus, en we zien het wel. Maar ja, dan krijg Ecuadoraanse toestanden. Heus. Ik ben van gedachten veranderd toen ik zelf in de week voor de maatregelen wegens een akkefietje aan m’n kaak elke dag naar het UMCG moest en met artsen en verplegers heb gesproken, die toch iets meer van een epidemie weten en hoe je zorginfrastructuur in de benen moet houden.

Kijk, het probleem is niet dat mensen doodgaan. Iedereen gaat dood. Da’s droevig en vervelend maar fact of life. Het probleem is ook niet dat vooral risicogroepen (wat voor kenmerken dan ook, maar in dit geval: dik en/of oud en/of al iets ander onder de leden, maar had ook dun, jong en blond kunnen wezen, maakt voor het principe niet uit) doodgaan aan covid19. Het probleem is te veel zieken, te snel in de tijd.