Op zich ben ik het met je eens, degelijke en feitelijke analyse. De vraag is alleen wel of men in Nederland zo effectief weet in te dammen als in China. Sinds het RIVM stelde dat de kans op aanwezigheid van het Corona-virus in Nederland nihil zou zijn "omdat vanuit Wuhan geen directe vluchten naar Nederland vertrekken" is dat instituut natuurlijk niet meer serieus te nemen. En dat is nog zacht uitgedrukt. Daarbij komt dat de GGZ wel heel rechtlijnig omgaat met de risicoprofielen. Ik heb dat zelf ervaren met een zieke zoon, die op een punt na de Corona-bingo-kaart vol had. Hij miste alleen het vakje "incubatietijd na terugkeer uit China", daar zat hij een week of zo boven. Nu is die incubatietijd van twee weken waar de GGZ zich zo blind op staart behoorlijk discutabel en dus begrijp ik nog steeds niet waarom hij niet even een testje heeft gekregen. Hij heeft het prima uitgeziekt, maar ik heb geen idee wat precies hij nu heeft uitgeziekt, een regulier griepvirus of toch een heus vleermuizengriepje. 't Is deze nonchalance en overdreven (wens tot) bagatellisering om toch maar vooral geen paniek te zaaien, opgevrolijkt met oliedomme berichten over directe vluchten uit Wuhan die mijn vertrouwen in de betreffende instanties in Nederland (en dus mijn vertrouwen in effectief indammen) wel behoorlijk hebben aangetast.