Stukje stijlloze service dus, in het belang van de volksgezondheid: een Live Corona Ticker met actuele stand van het coronavirus in Nederland. De data is medisch verantwoord en geverifieerd. Niet door het RIVM, maar uit de internationale database van de befaamde Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. (Die waar Dr. House MD ook gestudeerd heeft en iedereen weet hoe verdomde goed die was: #neverlupus.) Het Center for Systems Science and Engineering (CSSE) bij Johns Hopkins heeft een fantastisch real time coronavirus tracker dashboard gemaakt (semi-open source gebouwd, want for science en zo, dus ook løk voor nerds). Daar haalt onze medische technische staf de benodigde API's uit om via een BMOVL-filter door de servercloud om te loopen richting het cms, waaruit een widget getriggerd wordt die in uw rechterbovenhoek (desktop) of onderaan de pagina (mobiel) verschijnt in de vorm van een DODENTE... BESMETTINGSTELLER, inclusief bonusgetallen 'DOOD' en 'GENEZEN' (vooralsnog tweemaal nul)(Update: meh.) in Nederland.

Medische disclaimer: Updates van de widget geschieden automagisch en zullen iets achterlopen op officiële mededelingen, want wij vertrouwen het RIVM niet het Hopkinsdashboard werkt in real time maar wel na checks & balances van diverse bronnen. Enfin. GeenStijl F5'en was nog nooit zo medisch verantwoord. Om met een andere beroemde beroepsquerulant (geen medische term - red.) te spreken: Nederland wordt beter!



UPDATE: De eerste Nederlandse strijder is gevallen. 86-jarige Coronapatiënt overleden.

N.B.: De stijlloze coronaticker is niet 100% realtime, pas na verificatie door diverse bronnen volgt een automatische update in de tellerstanden. Hopkins zegt dit: "Update frequency: once a day around 23:59 (UTC)."

Hoera! NL wereldtop internationale besmettingshaarden!