Het verwachte einde voelt dan toch nog onverwachts. Onze favoriete brenger van rioolwaterdata van Nederland is na vandaag niet meer. Het coronadashboard dwaalde al een tijdje in de gangen van de vergetelheid en zijn gegevens werden al minder vaak bijgewerkt, maar nu verdwijnt deze tool uit lang vervlogen pandemietijden definitief uit ons digitale bestaan. De overzichtssite van het ministerie van Volksgezondheid vertrekt daardoor alsnog eerder dan de heren die ons zwalkend door de coronacrisis loodsten. Rust zacht bedbezetting, reproductiegetal en infectieradar. Het dashboard verlaat weliswaar dit aardse paradijs, maar zijn data zal altijd blijven bestaan. Het waren vier mooie jaren en we zullen je nooit vergeten. Zo, waar blijft eigenlijk dat vogelgriepdashboard?