Overig nieuws. Ondanks de corona-maatregel dat er niet meer met meer alsdan 99 mensen samengeschoold mag worden, is het toch nog 100 instromiërs gelukt Nederland binnen te komen. Een laagte-record. In de 3 jaar dat deze pagina van de Rijksoverheid wordt bijgehouden is het nog nooit voorgekomen dat de asielinstroom zo laag was. Honderd. Dat is helemaal niks! Zeg maar ongeveer net zoveel als heel Persingen! Het kleinste kerkdorp van Nederland, een plaatsje zo klein dat Daphne Deckers er gewoond heeft. Maar we dwalen af. Volgende week nieuwe asielcijfers!