Er is in feite niet zoveel aan de hand. Ja het lijkt ernstiger te zijn dan een griep, want er gaan meer besmette mensen aan dood dan bij een griep, nl. 2-3% ipv 0.2%. Maar bij een griepgolf hebben we doorgaans meer besmette mensen, of eigenlijk, meer mensen die de diagnose griep krijgen. We hebben met Corona te maken met veel mensen die onder de radar blijven, omdat ze weinig klachten hebben. Worden nooit getest, en staan dus ook niet in de statistieken van Corona.

Ik denk dat als je echt alle griepgevallen en echt alle coronagevallen zou (kunnen) tellen, dat de sterftekansen, vooral onder ouderen, helemaal niet zo ver uit elkaar liggen.

Ondanks alles, zijn de mensen die zijn overleden in NL nog altijd tussen de 57 en 95, met de overgrote meerderheid boven de 85, en altijd met onderliggend lijden.

De media doen heel erg aan paniekzaaierij, zoals die Spaanse arts, die dus vooral klaagt over de totale paniek die de ziekenhuiszorg lam legt. Het laatste wat we moeten doen is meedoen aan die paniek. En zoals Jonathan Haidt zegt, het immuunsysteem is anti-fragile, het heeft belasting en uitdaging nodig om sterker te worden. Als we panisch blijven verstoppen voor Corona achtige virusen, dan blijven we kwetsbaar. Bij SARS-1 was het gehalte sterftes, ook onder mensen onder de 60 veel hoger, een veel gevaarlijker corona virus. Deze lijkt vrij mild, kwa corona virussen. Mij lijkt dit de variant die we vooral moeten meepakken, om een beter immuunsysteem tegen corona te krijgen met zijn allen.