1990 :Kent u hem nog? Die meneer met met die dikke zwarte snor onder z’n neus, op het balkon van zijn paleis,die ophitsend zijn volk toesprak ? In zijn eigen taal: This is the mother of all battles! En begon toen demonstratief z’n geweer in de lucht leeg te knallen.

Saddam had het buurland Kuwait geanexeerd.

1989 Berlijn:Een jaar daarvoor gebeurde er in Europa een prachtig ding. De val van het ijzeren gordijn en in Europa heerste een euforisch gevoel en de vriendschap tussen de onderlinge landen kende , helaas, geen GRENZEN.

Met de superieure US/ gealieerde militaire macht was de Irakeese president Saddam Husein in een poep en een scheet verslagen en kon er begonnen worden met een van de grootste milieu rampen , de brandende olie putten, op te ruimen. “ The mother of all battles”? Pppfff laat me niet lachen werd er gereageerd.

Maar hier bleef het allemaal niet bij , Want de weapons of mass destruction lagen in Irak en die boze bromsnor moest ook gepakt worden.

Ondertussen bloeide de grenzeloze globalistische liefde tussen de EU partners eindeloos door en iedereen was welkom. Ook de “zielige “mensen uit de verre oorlogs gebieden.

Toen kwam in 9/11/2001 een grote terroristische aanslag op amerikaans grond gebied en is het Midden Oosten een grote rokende/ smeulende/ Brandende vuurhaard gebleven van Kuwait, Irak, afghanistan , Syrie en voor kort Iran.

In al die jaren is er hier op een slinkse wijze het “ paard van Troje” binnen gehaald en talloze aanslagen / moorden geweest, door het geloof van de vrede, op ons grenzeloze EU grondgebied. Hoe fragiel onze EU economische samenwerking ook was , wir schaffen das.

Al quida, ISIS , Soennieten , shiite, islamieten en wathebjenieten, Het staat nu ook allemaal ,zij aan zij ,aan de Griekse grens te wachten.

En hoe gaat het nu in de dikke vrienden club EU?

Wij zitten opgesloten.

Waarom dan?

Nou, Er was een Chinees en die at foute vleermuis soep en daarom ligt de gehele wereld nu op z’n gat.

En nu mogen we niet meer vliegen, ons niet in grote groepen begeven , Thuis werken en alleen naar buiten toe als het brood nodig is. Waarbij gepaste afstand moet worden gehouden .

Alle grote bijeenkomsten zijn tot nadere orde afgelast.

Oooh, OK?

Is dat om grote bomaanslagen tegen te gaan of komt dit nou door vleermuis soep?

“ The father of all wars”

** ik wens iedereen de komende tijd veel sterkte/ medeleven en vooral gezondheid/ beterschap toe**