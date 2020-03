Vrij stil aan het Oostfront afgelopen dagen. De Molotov-regen van 11 maart voelt alweer als 7 dagen geleden, en dat een Turks pantservoertuig een Grieks hek omver probeerde te trekken voelt alweer als 10 dagen geleden. Naar verluidt was er gisteravond wel weer een massale oversteekpoging door zo'n 300 tot 500 fte's (video onderstaand), maar die zou zonder al teveel proportioneel geweld gestopt zijn door de blonde stoottroepen van Frontex en 300 Grieken. Maar dan even de bovenstaande uitwisseling. Wat de Turken precies roepen weten we niet. Wat de Grieken precies roepen weten we ook niet, maar "go fuck a goat!" verstaan we dan weer wel. En het Griekse "malakas" is een "commonly used profane Greek slang word, with a variety of different meanings, but literally meaning "man who masturbates."" Je bent pas oud als je niet meer leert, zei Balkenende altijd. Na de breek wat beelden van het Griekse front, overdag.

Nice, wel

Is alleen en spreekt z'n talen. Komt ineens toch wel beetje binnen dan

Ja meneer Afghaan, het Westen kwam toch ook niet ongevraagd naar jullie land????

Repootje van Tim Pools kanaal 'Subverse'

Ach wat maakt het allemaal ook uit man.