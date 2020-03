Eergisteravond waren het 300 tot 500 Afghaanse Pakistanen uit Syrisch-Marokko die een poging deden, gisteravond waren het er volgens lokale bronnen 200. En toch petje af, want ze passen zich aan, alleen niet zoals Pim dat bedoelde. Gisteravond kwamen ze namelijk met heuse STORMLADDERS naar het front. Embedded beelden van Turkse zijde bovenstaand, Griekse zijde onderstaand. Op 0:08 ziet u onderstaand trouwens een linie van Frontex-makkers, helaas is het onduidelijk uit welk land.



Maar goed, interessante ontwikkeling: wegens corona sloot Turkije gister de grens met Griekenland (en Bulgarije). Er worden dus komende dagen nog wat laatste oversteekpogingen verwacht in gemeente Soufli (maps), in het bijzonder de dorpjes Lavara, Amorio en Kissari. Mogelijk wordt het daarna even stil, tenzij Turkije de migranten in niemandsland aan hun lot overlaat. Dat laatste is eigenlijk wat we verwachten, want het is nu niet alsof het aan de Turkse zijde zo botert tussen de humanistische heilstaat en Afghanen. Maar dan moeten de migranten het dus zonder Turkse politiesteun doen en zijn ze helemaal kansloos. De videoconferentie eergisteren tussen Erdogan, Macron, Merkel en Johnson heeft wat de Griekse kwestie betreft weinig opgeleverd. Meer bestormbeeld na de breek.