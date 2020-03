Zeg niet dat we het niet gezegd hebben: al in deel 1 van het GayStijl Songbook on the Road to Rotterdam verlieten we ons op paragnosten die het schrappen van de Eurokaraoke voorspelden. En tadaa: toedeloe. Het Eurovisie Verbindingsfeest voor Zingende Buurlanden die elkaar via een arbitrair puntensysteem een diplomatieke knuffel dan wel een schop onder de kloten willen geven, is tot nader order uitgesteld en afgelast om te worden verplaatst naar een later moment. Winnen we een keer iets, zijn we nog de grote verliezer. Nou dan gaan we maar allemaal op het balkon staan en alle liedjes uit de voorbeschouwingen (deel 1, deel 2 en deel 3) naar elkaar toe kwelen. Corona, ZERO POINTS! Maar deze scoop pak je ons niet meer af en gelukkig hebben we het boek nog.

PERSBERICHT: Hierrr.